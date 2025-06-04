Заседание совета НАТО-Украина - Умеров будет присутствовать

Рустем Умеров. Фото: скриншот

Министр иностранных дел Украины Рустем Умеров планирует принять участие в заседании совета НАТО-Украина на уровне министров. Оно состоится завтра, 5 июня.

Об этом Умеров сообщил во время пресс-конференции после заседания "Рамштайн" в Брюсселе в среду, 4 июня.

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"Завтра украинский совет соберется на министерском уровне. Я планирую отсутствовать", — сказал он.

В то же время Умеров отметил, что не может пока комментировать свое возможное участие в саммите НАТО.

Напомним, что сегодня, 4 июня, в Брюсселе прошло заседание "Рамштайн". Рустем Умеров раскрыл, какие пакеты помощи передали партнеры Украине.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский провел серию ключевых международных встреч и раскрыл итоги переговоров. Кроме этого, он присоединился к очередному заседанию в формате "Рамштайн".