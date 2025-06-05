Рютте закликав союзників збільшити витрати на оборону

Марк Рютте. Фото: скриншот

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни-члени Альянсу інвестувати більше в оборону. Він зазначив, що це необхідно, аби зрівнятися із витратами Сполучених Штатів Америки.

Про це Марк Рютте сказав у Брюсселі у четвер, 5 червня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Інвестиції в оборону

"Сьогодні ключовий день, оскільки ми визначимо цілі обороноздатності. Це важливий крок для рішення про кошти, які ми витратимо на оборону в найближчі роки", — зазначив Рютте.

За його словами, країни НАТО повинні інвестувати в системи ППО, ракети дальнього радіуса дії, маневровні сухопутні формування, системи командування та управління.

"Щодо України, то ми проведемо зустріч Україна-НАТО", — зауважив генсек.

На ній будуть присутні міністр оборони України Рустем Умєров та віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас.

Нагадаємо, у Брюсселі стартувала зустріч міністрів оборони країн НАТО. Із заявою виступив глава Міноборони Британії Джон Гілі.

А 4 червня Рютте висловився про шлях України до членства в Альянсі.