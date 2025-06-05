Рютте призвал союзников увеличить расходы на оборону

Марк Рютте. Фото: скриншот

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны-члены Альянса инвестировать больше в оборону. Он отметил, что это необходимо, чтобы сравняться с расходами Соединенных Штатов Америки.

Об этом Марк Рютте сказал в Брюсселе в четверг, 5 июня, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Инвестиции в оборону

"Сегодня ключевой день, поскольку мы определим цели обороноспособности. Это важный шаг для решения о средствах, которые мы потратим на оборону в ближайшие годы", — отметил Рютте.

По его словам, страны НАТО должны инвестировать в системы ПВО, ракеты дальнего радиуса действия, маневренные сухопутные формирования, системы командования и управления.

"Относительно Украины, то мы проведем встречу Украина-НАТО", — отметил генсек.

На ней будут присутствовать министр обороны Украины Рустем Умеров и вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас.

Напомним, в Брюсселе стартовала встреча министров обороны стран НАТО. С заявлением выступил глава Минобороны Великобритании Джон Гили.

А 4 июня Рютте высказался о пути Украины к членству в Альянсе.