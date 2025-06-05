НАТО имеет несколько лет для укрепления обороны — Пол Йонсон

Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что российская армия пока втянута в войну против Украины и не имеет существенных успехов. Впрочем, по его убеждению, после возможной паузы в боевых действиях Москва может перебросить дополнительные силы к границам с Альянсом. Именно поэтому, подчеркнул он, НАТО должно использовать ближайшие годы для укрепления оборонного потенциала.

Об этом Пол Йонсон заявил во время общения с журналистами в Брюсселе на встрече министров обороны стран-членов НАТО, где находится корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Россия ограничена силами в Украине и ослаблена войной, поэтому мы наращиваем наши вооруженные силы. Хочу подчеркнуть, что это исторический момент для Европы. Если достигнем 5% к 2030-2032, то оборонные расходы будут, как в разгар Холодной войны. Это нужно для укрепления, сдерживания и обороны и сохранения мира", — сообщил Пол Йонсон.

Он также прокомментировал недавний телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. По словам шведского министра, об этом событии он узнал из медиа и не имеет информации, было ли это согласовано с партнерами по НАТО.

Несмотря на это, он отметил, что в последние месяцы трансатлантическое сотрудничество только усилилось.

"Я вижу, что европейцы и американцы сейчас сотрудничают теснее, чем месяц-два назад относительно переговоров по Украине. Сейчас мы сосредоточены на максимальной поддержке Украины, чтобы они могли вести переговоры с позиции силы", — сказал министр обороны Швеции.

Йонсон также подчеркнул, что вступление Швеции в НАТО кардинально изменило архитектуру безопасности Северной Европы. По его словам, страна активно участвует в миссиях Альянса - в частности, имеет механизированный батальон в Латвии, самолеты "Грифон", которые сотрудничают с Польшей, и военно-морское присутствие в Балтийском регионе.

Напомним, в Брюсселе, 5 июня, начались встречи министров обороны стран-членов НАТО.

Во время общения СМИ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал другие страны-члены Альянса больше тратить на оборону.