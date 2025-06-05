Министр обороны Эстонии заявил, что НАТО может превысить 5% на оборону

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Фото: скриншот

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что НАТО будет согласовывать увеличение расходов на оборону. По его словам, 5% — это не предел.

Об этом Ханно Певкур сказал в Брюсселе в четверг, 5 июня, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Месяц назад мы говорили, что перейдем за год с 3% до 5%. Это достижимо, если есть желание достичь. Опять же, дело не только в процентах, это вопрос возможностей и как достичь целей, которые мы уже определили, поэтому я понимаю, что это нелегко", — отметил Певкур.

По его словам, 5% в мирное время гораздо меньше, чем 35%, которые Украина платит сейчас во время войны. Певкур отметил, что необходимо найти цель, достижимую для всех стран НАТО.

"Мы утверждаем цели возможностей. Опять же, может для кого-то оставим эти 3,7%. Для некоторых стран это может быть 6% или 7%. Но мы не можем оставаться на этом уровне. И 5% тоже будут нарушены. Это правильная цель. Вопрос в сроках", — добавил он.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте призвал страны Альянса инвестировать больше в оборону, чтобы сравняться с расходами США.

А министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что увеличение расходов на оборону нужно для укрепления, сдерживания и обороны и сохранения мира