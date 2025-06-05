В Брюсселе продолжается ключевая встреча министров обороны - детали

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

В Брюсселе в четверг, 5 июня, продолжается ключевая министерская встреча министров обороны стран Североатлантического Альянса. Это последняя конференция перед саммитом НАТО в Гааге 26 июня.

Об этом с места сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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По словам журналистки, главной темой обсуждений стало увеличение оборонных расходов стран.

В частности, Генсек Марк Рютте призвал партнеров вкладывать больше средств в усиление ПВО, дальнобойные ракеты, сухопутные силы и системы командования. Таким образом, там хотят уменьшить разрыв с финансированием со стороны США.

В то же время особое внимание уделили различным подходам к расходам. Так, страны Балтии, Люксембург и другие небольшие страны заявили, что даже 2-3% ВВП являются существенными для экономики по сравнению с такими крупными странами, как Франция и Германия.

Кроме того, министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил большие оборонные расходы Украины в состоянии войны — более 35% бюджета. По его мнению, это должно стать сигналом для НАТО о важности увеличения поддержки.

Известно, что сегодня запланирован рабочий обед Рютте с главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым.

Напомним, министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал союзников поддерживать Украину.

А глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен считает необходимым увеличение инвестиций в оборонный сектор на фоне угрозы из РФ.