Спрудс закликав підтримувати Україну у війні проти Росії

Міністр оборони Латвії закликав підтримувати Україну
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що союзники України можуть зробити багато разом для підтримки. Він закликав не недооцінювати агресивну Росію, але й не переоцінювати.
Про це Андріс Спрудс сказав у Брюсселі у четвер, 5 червня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Підтримка України
"Вчора ми почали з Контактної групи з оборони України, сьогодні — рада Україна-НАТО, різні формати підтримки. Звісно, вчора ми також погодили розширення десяти коаліцій спроможностей. Латвія теж очолює одну з них, тому важливо просуватися вперед у підтримці України", — заявив Спрудс.
За його словами, країни НАТО можуть зробити багато для розвитку спроможностей підтримки України, але фінансування — обовʼязкове.
Спрудс наголосив, що Латвія виділяє 0,25% ВВП на підтримку України і робитиме це цього року та наступного.
Нагадаємо, міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен підтримав збільшення інвестицій в оборонний сектор та активну роботу над оновленням цілей НАТО.
А міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що збільшення витрат до 5% — це не межа.
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