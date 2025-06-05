Спрудс закликав підтримувати Україну у війні проти Росії

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. Фото: скриншот

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що союзники України можуть зробити багато разом для підтримки. Він закликав не недооцінювати агресивну Росію, але й не переоцінювати.

Про це Андріс Спрудс сказав у Брюсселі у четвер, 5 червня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Підтримка України

"Вчора ми почали з Контактної групи з оборони України, сьогодні — рада Україна-НАТО, різні формати підтримки. Звісно, вчора ми також погодили розширення десяти коаліцій спроможностей. Латвія теж очолює одну з них, тому важливо просуватися вперед у підтримці України", — заявив Спрудс.

За його словами, країни НАТО можуть зробити багато для розвитку спроможностей підтримки України, але фінансування — обовʼязкове.

Спрудс наголосив, що Латвія виділяє 0,25% ВВП на підтримку України і робитиме це цього року та наступного.

Нагадаємо, міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен підтримав збільшення інвестицій в оборонний сектор та активну роботу над оновленням цілей НАТО.

А міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що збільшення витрат до 5% — це не межа.