Спрудс призвал поддерживать Украину в войне против России

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Фото: скриншот

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что союзники Украины могут сделать много вместе для поддержки. Он призвал не недооценивать агрессивную Россию, но и не переоценивать.

Об этом Андрис Спрудс сказал в Брюсселе в четверг, 5 июня, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Поддержка Украины

"Вчера мы начали с Контактной группы по обороне Украины, сегодня — совет Украина-НАТО, различные форматы поддержки. Конечно, вчера мы также согласовали расширение десяти коалиций возможностей. Латвия тоже возглавляет одну из них, поэтому важно продвигаться вперед в поддержке Украины", — заявил Спрудс.

По его словам, страны НАТО могут сделать многое для развития возможностей поддержки Украины, но финансирование — обязательно.

Спрудс отметил, что Латвия выделяет 0,25% ВВП на поддержку Украины и будет делать это в этом году и в следующем.

Напомним, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен поддержал увеличение инвестиций в оборонный сектор и активную работу над обновлением целей НАТО.

А министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что увеличение расходов до 5% — это не предел.