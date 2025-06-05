Встреча министров НАТО - Украина получит дополнительные 20 млрд евро помощи

Генеральный секретарь Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

После встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе в четверг, 5 июня, Генеральный секретарь Марк Рютте анонсировал дополнительную помощь по безопасности для Украины. Ее стоимость составит 20 миллиардов евро.

Об этом с места сообщила корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Дополнительная помощь для Украины

"Министры также обсудили нашу постоянную поддержку Украины. В этом году союзники уже пообещали более 20 миллиардов евро дополнительной помощи по безопасности Украине", — отметил Рютте.

Он приветствовал дополнительную поддержку, обещанную вчера на заседании контактной группы по обороне Украины. Также генсек встретился с министром обороны Рустемом Умеровым на Совете Украина-НАТО вместе с высоким представителем ЕС Каей Каллас. На ней украинский министр подчеркнул проблемы на фронте, атаки РФ на гражданских и стремление Украины к мирным переговорам.

"Мы все стремимся к завершению этой войны справедливым и длительным миром и полностью поддерживаем неотложные усилия президента США Дональда Трампа остановить кровопролитие", — отметил он.

По словам генсека, также состоялось заседание группы ядерного планирования. Он отметил, что ядерное сдерживание остается краеугольным камнем безопасности Альянса и подчеркнул, что НАТО будет ядерным альянсом, "пока существует ядерное оружие".

"Мы обеспечим надежность и эффективность ядерного потенциала НАТО для сохранения мира и сдерживания агрессии. НАТО мощное сегодня и благодаря решению этого заседания мы гарантируем его силу и на будущее. Поэтому я с нетерпением жду успешный саммит в Гааге в этом месяце", — подытожил Рютте.

Напомним, Рютте рассказал, какие решения приняли страны НАТО во время сегодняшнего заседания министров.

В частности, генсек призвал государства-члены Альянса увеличить расходы на усиление оборонной способности.