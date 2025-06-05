Рютте назвав основні цілі НАТО після зустрічі міністрів у Брюсселі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

У Брюсселі у четвер, 5 червня, відбулася ключова зустріч міністрів перед самітом НАТО у Гаазі 26 червня. Генеральний секретар Марк Рютте розповів про результати, яких було досягнено.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зустріч міністрів НАТО

"Ми щойно завершили останню зустріч міністрів перед самітом НАТО в Гаазі. Ми досягли нових амбітних цілей щодо оборонних можливостей, і це дуже важливо. Ці цілі точно визначають, у які засоби союзники мають інвестувати в найближчі роки", — сказав Рютте.

За його словами, йдеться про системи ППО, винищувачі, танки, дрони, особовий склад, логістику та багато іншого. Генсек зауважив, що все це потрібно для міцного стримування й оборони та безпеки мільярда людей. Він пояснив, що узгодження спільних потреб було важливим першим кроком, а для їхнього задоволення союзники мають більше вкладати в оборону.

"І це стане завданням в Гаазі — узгодити новий план оборонних інвестицій для стримування й захист в небезпечнішому світі. Я запропоную інвест-план на 5% ВВП в оборону: 3,5% на основні витрати та 1,5% на інвестиції в безпеку, інфраструктуру та промисловість. Це відповідає новим цілям, узгодженим міністрами", — додав Рютте.

Нагадаємо, під час засідання у Брюсселі генсек НАТО закликав партнерів вкладати більше коштів у посилення оборонної здатності країн.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс закликав союзників підтримувати Україну, а очільник оборонного відомства Фінляндії Антті Хяккянен вважає за необхідне збільшити інвестиції в оборонний сектор на тлі загрози з РФ.