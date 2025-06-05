Рютте назвал основные цели НАТО после встречи министров в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

В Брюсселе в четверг, 5 июня, состоялась ключевая встреча министров перед саммитом НАТО в Гааге 26 июня. Генеральный секретарь Марк Рютте рассказал о результатах, которые были достигнуты.

Об этом с места сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Встреча министров НАТО

"Мы только что завершили последнюю встречу министров перед саммитом НАТО в Гааге. Мы достигли новых амбициозных целей по оборонным возможностям и это очень важно. Эти цели точно определяют, в какие средства союзники должны инвестировать в ближайшие годы", — сказал Рютте.

По его словам, речь идет о: системах ПВО, истребителях, танках, дронах, личном составе, логистике и многом другом. Генсек отметил, что все это нужно для прочного сдерживания и обороны и безопасности миллиарда людей. Он пояснил, что согласование общих потребностей было важным первым шагом, а для их удовлетворения союзники должны больше вкладывать в оборону.

"И это станет задачей в Гааге — согласовать новый план оборонных инвестиций для сдерживания и защиты в опасном мире. Я предложу инвест-план на 5% ВВП в оборону: 3,5% на основные расходы и 1,5% на инвестиции в безопасность, инфраструктуру и промышленность. Это соответствует новым целям, согласованным министрами", — добавил Рютте.

Напомним, во время заседания в Брюсселе генсек НАТО призвал партнеров вкладывать больше средств в усиление оборонной способности стран.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс призвал союзников поддерживать Украину, а глава оборонного ведомства Финляндии Антти Хяккянен считает необходимым увеличить инвестиции в оборонный сектор на фоне угрозы из РФ.