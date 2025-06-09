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Глава МИД Литвы Будрис во время визита в Киев сделал заявление

9 июня 2025 17:23
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киев прибыл глава МИД Литвы Будрис
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Фото: X/Kęstutis Budrys
Евгения Брюховецкая - редактор

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в понедельник, 9 июня, прибыл с официальным визитом в Киев. Он призвал страны не прекращать поддержку Украины в борьбе против России.

Об этом Будрис написал в X.

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"Сегодня я нахожусь в Киеве — городе, истерзанном войной, но несокрушимом в духе. В последние недели Россия усилила ракетные и дроновые атаки, нацеленные на гражданскую инфраструктуру, жилые дома и даже больницы", — говорится в сообщении.

По словам Будриса, утром его поезд проезжал под ракетами и дронами, которые Россия направила на Ровно и Дубно. Также он отметил, что несколько дней назад в результате атаки на Харьков погибли и были ранены десятки людей, среди которых дети.

По мнению главы МИД, это не случайность, а умышленные террористические акты россиян, чтобы сломать волю Украины.

"Но Украина стоит твердо, защищая не только свою территорию, но и принципы свободы и демократии в Европе. Фактически, Украина защищает Европу", — подчеркнул Будрис.

Он добавил, что умиротворение не является путем для достижения мира, поэтому мир должен оставаться единым в поддержке Украины.

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Скриншот поста Будриса

Напомним, сегодня враг нанес авиационный удар по Запорожью, разрушив дома в частном секторе.

А во время массированного обстрела ночью РФ применила по Украине 500 ракет и дронов.

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