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Глава МЗС Литви анонсував переговори про вступ України в ЄС

9 червня 2025 22:04
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка
Вступ України до ЄС — коли розпочнуться переговори
Глава МЗС України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Фото: Новини.LIVE
Олена Халік - Головна редакторка
Олена Халік
Головна редакторка

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Україна вже на шляху до членства в Європейському Союзі. Зокрема він анонсував початок переговорів про вступ України до блоку.

Про це Кястутіс Будріс сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у понеділок, 9 червня, передає кореспондентка Новини.LIVE Олена Халік.

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Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс зазначив, що Україна прагне вступити в ЄС до 2030 року.

За його словами, для цього Україні потрібно провести багато реформ у різних сферах, таких як внутрішній ринок, енергетика, сільське господарство та торгівля.

"Україна активно працює над цим, зокрема через програму допомоги "Україна до ЄС". Прагнемо розпочати переговори вже в червні, оскільки не можемо зволікати й маємо діяти зараз", — сказав очільник дипломатичного відомства Литви.

Водночас він зазначив, що Україна вже на шляху до членства в Євросоюзі.

Міністр зауважив, що Україна проводить необхідні реформи, і "ми очікуємо на рішення щодо її вступу до ЄС наприкінці цього місяця".

Також він додав, що це критичний час, оскільки успіх розширення ЄС залежить від застосування принципу заслуг до України та інших країн-кандидатів.

Раніше ми інформували, що Кястутіс Будріс у понеділок, 9 червня, прибув з офіційним візитом до Києва.

Також нещодавно Кястутіс Будріс заявив, що російський диктатор Володимир Путін прагне домінувати в Європі.

Литва Україна політики ЄС війна в Україні
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