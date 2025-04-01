Глава МЗС Литви пояснив, що хоче Путін в Європі

Кястутіс Будріс. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що російський диктатор Володимир Путін прагне домінувати в Європі. Крім того, він хоче відтіснити інфраструктуру на Захід.

Про це Кястутіс Будріс заявив під час спільного брифінгу з главою МЗС України Андрієм Сибігою у вівторок, 1 квітня.

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Будріс наголосив, що Путін не хоче бачити Україну незалежною та сильною країною з процвітаючою економікою та соціальною сферою, тому намагається досягти своїх цілей.

Міністр заявив, що загроза від Росії для Європи є реальною та довгостроковою, а її стримування, зокрема через вступ України до НАТО, — ключове завдання світу.

"Бо з Росією у сусідстві було лише три варіанти, як і в України. Це була війна з Росією. Це була загроза з боку Росії. Або це була окупація. Щоб уникнути останнього, треба вміти стримувати, інакше — війна", — зазначив Будріс.

Нагадаємо, під час брифінгу Сибіга окреслив главі МЗС Литві принципові позиції України.

Також Будріс підтвердив підтримку України та заявив про готовність Литви приєднатися до коаліції країн-добровольців.