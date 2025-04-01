Литва підтвердила готовність увійти до коаліції добровольців в Україні

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час візиту до Києва підтвердив незмінну підтримку України та заявив про готовність Вільнюса долучитися до коаліції країн-добровольців. Литва, за його словами, ніколи не визнає російську окупацію українських територій, адже вважає дії РФ нічим іншим, як агресією, яка суперечить усім міжнародним нормам.

Про це Кястутіс Будріс заявив під час спільного брифінгу з главою МЗС України, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Будріс підкреслив, що найефективнішим інструментом тиску на Москву залишається санкційна політика та використання заморожених російських активів. За його словами, ці кошти мають бути конфісковані та спрямовані на відновлення України — на потреби безпеки, економіки, реформ та післявоєнної відбудови держави.

"Єдиний дієвий важіль для переговорів — тиск на Росію через санкції та ефективніше використання заморожених активів. Цей шлях передбачає конфіскацію цих активів та їх використання для кращого майбутнього України: безпеки, відновлення економіки, реформ та відбудови країни, яка готується стати гідним членом ЄС", — сказав глава МЗС Литви.

Окрему увагу глава литовського МЗС приділив євроінтеграції України. Він заявив, що Литва вважає своїм обов’язком переконувати менш рішучих партнерів у важливості наданні Україні права вступити в Європейських союз.

Нагадаємо, у Литві побоюються нападу Росії на країну, відомо, що там прийняли рішення замінувати кордон з Білоруссю та Росією.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа прокоментував шанси України вступити до ЄС до 2030 року.