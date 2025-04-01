Литва подтвердила готовность войти в коалицию добровольцев в Украине

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время визита в Киев подтвердил неизменную поддержку Украины и заявил о готовности Вильнюса присоединиться к коалиции стран-добровольцев. Литва, по его словам, никогда не признает российскую оккупацию украинских территорий, ведь считает действия РФ ничем иным, как агрессией, которая противоречит всем международным нормам.

Об этом Кястутис Будрис заявил во время совместного брифинга с главой МИД Украины, передает корреспондент Новости.LIVE.

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Будрис подчеркнул, что самым эффективным инструментом давления на Москву остается санкционная политика и использование замороженных российских активов. По его словам, эти средства должны быть конфискованы и направлены на восстановление Украины — на нужды безопасности, экономики, реформ и послевоенного восстановления государства.

"Единственный действенный рычаг для переговоров — давление на Россию с помощью санкций и эффективное использование замороженных активов. Этот путь предусматривает конфискацию этих активов и их использование для лучшего будущего Украины: безопасности, восстановления экономики, реформ и восстановления страны, которая готовится стать достойным членом ЕС", — сказал глава МИД Литвы.

Отдельное внимание глава литовского МИД уделил евроинтеграции Украины. Он заявил, что Литва считает своим долгом убеждать менее решительных партнеров в важности предоставления Украине права вступить в Европейских союз.

Напомним, в Литве опасаются нападения России на страну, известно, что там приняли решение заминировать границу с Беларусью и Россией.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал шансы Украины вступить в ЕС до 2030 года.