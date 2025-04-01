Глава МИД Литвы объяснил, что хочет Путин в Европе

В МИД Литвы заявили, что Путин стремится к доминированию в Европе
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что российский диктатор Владимир Путин стремится доминировать в Европе. Кроме того, он хочет оттеснить инфраструктуру на Запад.
Об этом Кястутис Будрис заявил во время совместного брифинга с главой МИД Украины Андреем Сибигой во вторник, 1 апреля.
Путин хочет доминировать в Европе
Будрис отметил, что Путин не хочет видеть Украину независимой и сильной страной с процветающей экономикой и социальной сферой, поэтому пытается достичь своих целей.
Министр заявил, что угроза от России для Европы является реальной и долгосрочной, а сдерживание ее, в частности с помощью вступления Украины в НАТО, — ключевая задача мира.
"Потому что с Россией в соседстве было только три варианта, как и у Украины. Это была война с Россией. Это была угроза со стороны России. Или это была оккупация. Чтобы избежать последнего, надо уметь сдерживать, иначе — война", — отметил Будрис.
Напомним, во время брифинга Сибига очертил главе МИД Литвы принципиальные позиции Украины.
Также Будрис подтвердил поддержку Украины и заявил о готовности Литвы присоединиться к коалиции стран-добровольцев.
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