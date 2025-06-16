Скандал в отношении Александры Сенткираи — что известно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: NICOLAS TUCAT/Pool via REUTERS

Депутат венгерского парламента от партии Momentum Ференц Геленчер обратился в полицию с жалобой на Александру Сенткираи — соратницу премьер-министра Виктора Орбана. Причиной обращения стала публикация видео, в котором Сенткираи выступила против вступления Украины в Европейский Союз. По словам Геленчера, ее действия представляют угрозу общественной безопасности.

Об этом Ференц Геленчер сообщил в Facebook.

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Что известно о скандале в отношении Александры Сенткираи

Геленчер, ссылаясь на Уголовный кодекс, заявил, что "лицо, распространяющее ложную информацию, способную дестабилизировать общественный порядок или создать впечатление о неизбежности общественно опасного события, может понести наказание в виде до трех лет лишения свободы за совершение тяжкого преступления".

Он подчеркнул, что действия Александры Сенткираи, по его мнению, являются примером "отвратительной политической риторики правящей партии".

Инцидент касается видео, которое депутат от правящей партии Fidesz Александра Сенткираи опубликовала на своей странице в Facebook. В ролике изображен мужчина, связанный в багажнике автомобиля, а сопровождается он заявлениями, что после вступления Украины в Евросоюз в Венгрию якобы хлынут торговцы органами, наркотиками и людьми.

Кроме того, Сенткираи утверждает, что ускоренное присоединение Украины к ЕС обойдется каждому венгерскому домохозяйству в миллионы форинтов. По ее словам, война уже стоила венгерским семьям в среднем два с половиной миллиона форинтов, а действия Брюсселя, мол, принесут еще больше трудностей.

"Для них, крупных стран Западной Европы, бизнес тысячелетия, но уголком гроба Венгрии является быстрое украинское членство. Оружие, наркотики, торговля органами и людьми, экстремальные военные группы и генетически модифицированная пища удивят Венгрию. Такое решение было принято без венгров, но мы этого не допустим", — говорится в видео Сенткираи.

Ференц Геленчер считает, что подобный контент представляет угрозу общественной безопасности и вызывает серьезные вопросы относительно уровня ответственности, ведь распространение таких безосновательных заявлений против страны, где проживают венгры, является недопустимым и бессмысленным. В своей заметке он также призвал Александру Сенткираи прекратить политическую деятельность.

"Александра Сенткираи сегодня, во всех отношениях, отвратительная политическая коммуникация государственной партии превзошла. Она стоит рядом с автомобилем, в багажнике которого связан мужчина. Тем временем она рассказывает о том, что будет означать для Венгрии вступление Украины в ЕС. Разве у нас уже нет никаких моральных границ?" — написал депутат.

Он добавил, что сейчас идет предвыборная кампания, но такие видео и заявления пересекают все допустимые границы, поскольку политик из партии, которая систематически обманывает венгров, заявила о "торговле органами". По словам депутата, это даже не просто ложь, это пропаганда.

Напомним, что недавно Виктор Орбан в очередной раз заявил, что сделает все возможное, чтобы помешать Украине вступить в ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии заявлял, что Украина якобы "высосет" все ресурсы из Европейского Союза.