Віктор Орбан заявив, що зробить все, щоб Україна не потрапила до Євросоюзу

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Очільник угорського уряду Віктор Орбан вчергове заявив, що зробить все можливе, щоб завадити Україні вступити до ЄС. Він почав лякати, що післявоєнна Україна дорого коштуватиме пересічним європейцям.

Чергову страшилку Орбан опублікував у себе в Facebook.

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На думку прем'єра Угорщини, брюссельські бюрократи хочуть втиснути Україну, користуючись доброзичливістю європейських громадян. Для Брюсселя вступ України є життєво важливим питанням: контроль політичної ситуації та успішний бізнес посеред програшної війни.

"Але ця угода дорого коштуватиме європейським сім'ям. Україна поглине кожне євро, форинт і злотий, які ми досі витратили на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів та європейської промисловості", — заявив Орбан.

Він також зазначив, що через десять років не зміг би відповісти перед собою, онуками чи країною за своє сумління, якби не зробив зараз усе, щоб захистити Угорщину та Європейський Союз від брюссельської лихоманки про вступ України.

Раніше повідомлялось, що український уряд не обговорює з ЄС підвищення податків в контексті можливого вступу до Євросоюзу. Податкові ставки в Україні наразі є нижчими за європейські.

А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європі потрібно утвердити незалежність шляхом збільшення витрат на оборону та шляхом прийняття України до ЄС.