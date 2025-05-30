Урсула фон дер Ляєн заявила, що перед ЄС стоять чотири основні завдання, в тому числі приєднання України до євроспільноти

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європі потрібно утвердити незалежність шляхом збільшення витрат на оборону та шляхом прийняття України до ЄС. Крім того, вона натякнула на зростаюче занепокоєння Європи щодо надмірної залежності від США і розповіла про чотири завдання ЄС.

Про це повідомляє видання POLITICO.

Реклама

Читайте також:

Які завдання стоять перед ЄС

Виступаючи на врученні премії Карла Великого за об’єднання Європи, Урсула фон дер Ляєн визначила чотири центральні завдання для досягнення незалежності ЄС: забезпечення миру шляхом збільшення витрат на оборону; зміцнення інновацій та конкурентоспроможності для стимулювання зростання; розширення блоку в тому, що вона назвала "історичним возз'єднанням"; та оновлення та зміцнення демократії для захисту країн-членів від внутрішніх та зовнішніх загроз.

"Наступна велика епоха, наш наступний великий об’єднавчий проєкт має виникнути з незалежної Європи", — сказала президентка Європейської комісії.

Більша, об'єднана Європа надала б континенту більшої ваги у світі та допомогла б зменшити залежність, сказала фон дер Ляєн, маючи на увазі приєднання України, Західних Балкан, Молдови та, можливо, Грузії.

"Те, що ми зараз забезпечуємо фінансування оборони на суму до 800 мільярдів євро, було б неможливим ще кілька років тому. Я глибоко переконана, що історія кличе нас зараз. Так само як і в 1989 році, коли вітри змін пронеслися Європою", — продовжила вона.

Голова Комісії отримала нагороду Карла Великого за її заслуги перед єдністю держав-членів, у стримуванні пандемії, за єдність рішучості Союзу захищатися від Росії — та за поштовх до Зеленої угоди.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський подякував Урсулі фон дер Ляєн та всім країнам ЄС за новий, 17-й пакет санкцій проти Росії. Він наголосив, що це крок у правильному напрямку.

Нагадаємо, ЄС схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, який охопив майже 200 кораблів "тіньового флоту".