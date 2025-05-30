Урсула фон дер Ляйен заявила, что перед ЕС стоят четыре основные задачи, в том числе присоединение Украины к евросообществу

Украина в ЕС усилит Европу — заявление Урсулы фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе нужно утвердить независимость путем увеличения расходов на оборону и путем принятия Украины в ЕС. Кроме того, она намекнула на растущее беспокойство Европы относительно чрезмерной зависимости от США и рассказала о четырех задачах ЕС.
Об этом сообщает издание POLITICO.
Какие задачи стоят перед ЕС
Выступая на вручении премии Карла Великого за объединение Европы, Урсула фон дер Ляйен определила четыре центральные задачи для достижения независимости ЕС: обеспечение мира путем увеличения расходов на оборону; укрепление инноваций и конкурентоспособности для стимулирования роста; расширение блока в том, что она назвала "историческим воссоединением"; и обновление и укрепление демократии для защиты стран-членов от внутренних и внешних угроз.
"Следующая великая эпоха, наш следующий большой объединительный проект должен возникнуть из независимой Европы", — сказала президент Европейской комиссии.
Большая, объединенная Европа предоставила бы континенту больший вес в мире и помогла бы уменьшить зависимость, сказала фон дер Ляйен, имея в виду присоединение Украины, Западных Балкан, Молдовы и, возможно, Грузии.
"То, что мы сейчас обеспечиваем финансирование обороны на сумму до 800 миллиардов евро, было бы невозможным еще несколько лет назад. Я глубоко убеждена, что история зовет нас сейчас, так же как и в 1989 году, когда ветры перемен пронеслись по Европе", — продолжила она.
Председатель Комиссии получила награду Карла Великого за ее заслуги перед единством государств-членов, в сдерживании пандемии, за единство решимости Союза защищаться от России и за толчок к Зеленому соглашению.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и всем странам ЕС за новый, 17-й пакет санкций против России. Он отметил, что это шаг в правильном направлении.
Напомним, ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, который охватил почти 200 кораблей "теневого флота".
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