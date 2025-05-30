Урсула фон дер Ляйен заявила, что перед ЕС стоят четыре основные задачи, в том числе присоединение Украины к евросообществу

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе нужно утвердить независимость путем увеличения расходов на оборону и путем принятия Украины в ЕС. Кроме того, она намекнула на растущее беспокойство Европы относительно чрезмерной зависимости от США и рассказала о четырех задачах ЕС.

Об этом сообщает издание POLITICO.

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Выступая на вручении премии Карла Великого за объединение Европы, Урсула фон дер Ляйен определила четыре центральные задачи для достижения независимости ЕС: обеспечение мира путем увеличения расходов на оборону; укрепление инноваций и конкурентоспособности для стимулирования роста; расширение блока в том, что она назвала "историческим воссоединением"; и обновление и укрепление демократии для защиты стран-членов от внутренних и внешних угроз.

"Следующая великая эпоха, наш следующий большой объединительный проект должен возникнуть из независимой Европы", — сказала президент Европейской комиссии.

Большая, объединенная Европа предоставила бы континенту больший вес в мире и помогла бы уменьшить зависимость, сказала фон дер Ляйен, имея в виду присоединение Украины, Западных Балкан, Молдовы и, возможно, Грузии.

"То, что мы сейчас обеспечиваем финансирование обороны на сумму до 800 миллиардов евро, было бы невозможным еще несколько лет назад. Я глубоко убеждена, что история зовет нас сейчас, так же как и в 1989 году, когда ветры перемен пронеслись по Европе", — продолжила она.

Председатель Комиссии получила награду Карла Великого за ее заслуги перед единством государств-членов, в сдерживании пандемии, за единство решимости Союза защищаться от России и за толчок к Зеленому соглашению.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен и всем странам ЕС за новый, 17-й пакет санкций против России. Он отметил, что это шаг в правильном направлении.

Напомним, ЕС одобрил 17-й пакет санкций против России, который охватил почти 200 кораблей "теневого флота".