Україна приєднається до роумінгу ЄС — подробиці

Новий указ Зеленського — Україна приєднається до роумінгу ЄС
Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства ЄС із питань електронних комунікацій". У подальшому цей документ має розглянути Європейська комісія, аби вирішити наскільки він відповідає праву ЄС.
Про це в понеділок, 2 червня, повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв''язку.
Роумінг ЄС — Україна
Після розгляду Закону Єврокомісія може ініціювати рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу між ЄС та Україною. Це фактично означатиме приєднання українців до політики RLAH.
Що зміниться в разі приєднання України до RLAH
RLAH (Roam Like At Home) — Єдина роумінгова зона Україна — ЄС. У разі приєднання до неї українців зможуть:
- під час подорожей до країн ЄС користуватися послугами роумінгу за ціною домашнього тарифу;
- залишатися на зв'язку без проблем із роумінгом і необхідності в підключенні до Wi-Fi.
Нагадаємо, від червня "Київстар" закрив один із бюджетних тарифів. Нові абоненти не зможуть активувати тариф "Нагода" для домашнього інтернету.
Також ми повідомляли, що в абонентів "Київстар" за кордоном може зникати зв'язок. Є декілька способів вирішення цієї проблеми.
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