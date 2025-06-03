Україна приєднається до роумінгу ЄС — подробиці

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства ЄС із питань електронних комунікацій". У подальшому цей документ має розглянути Європейська комісія, аби вирішити наскільки він відповідає праву ЄС.

Про це в понеділок, 2 червня, повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв''язку.

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Роумінг ЄС — Україна

Після розгляду Закону Єврокомісія може ініціювати рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу між ЄС та Україною. Це фактично означатиме приєднання українців до політики RLAH.

Що зміниться в разі приєднання України до RLAH

RLAH (Roam Like At Home) — Єдина роумінгова зона Україна — ЄС. У разі приєднання до неї українців зможуть:

під час подорожей до країн ЄС користуватися послугами роумінгу за ціною домашнього тарифу;

залишатися на зв'язку без проблем із роумінгом і необхідності в підключенні до Wi-Fi.

Нагадаємо, від червня "Київстар" закрив один із бюджетних тарифів. Нові абоненти не зможуть активувати тариф "Нагода" для домашнього інтернету.

Також ми повідомляли, що в абонентів "Київстар" за кордоном може зникати зв'язок. Є декілька способів вирішення цієї проблеми.