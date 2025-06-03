Украина присоединится к роумингу ЕС — подробности

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно имплементации норм законодательства ЕС по вопросам электронных коммуникаций". В дальнейшем этот документ должна рассмотреть Европейская комиссия, чтобы решить насколько он соответствует праву ЕС.

Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Реклама

Читайте также:

Роуминг ЕС — Украина

После рассмотрения Закона Еврокомиссия может инициировать решение о взаимном предоставлении режима внутреннего рынка для роуминга между ЕС и Украиной. Это фактически будет означать присоединение украинцев к политике RLAH.

Что изменится в случае присоединения Украины к RLAH

RLAH (Roam Like At Home) — Единая роуминговая зона Украина — ЕС. В случае присоединения к ней украинцы смогут:

во время путешествий в страны ЕС пользоваться услугами роуминга по цене домашнего тарифа;

оставаться на связи без проблем с роумингом и необходимости в подключении к Wi-Fi.

Напомним, с июня "Киевстар" закрыл один из бюджетных тарифов. Новые абоненты не смогут активировать тариф "Нагода" для домашнего интернета.

Также мы сообщали, что у абонентов "Киевстар" за рубежом может пропадать связь. Есть несколько способов решения этой проблемы.