Виктор Орбан заявил, что сделает все, чтобы Украина не попала в Евросоюз

Премьер Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в очередной раз заявил, что сделает все возможное, чтобы помешать Украине вступить в ЕС. Он начал пугать, что послевоенная Украина будет дорого стоить рядовым европейцам.

Очередную страшилку Орбан опубликовал у себя в Facebook.

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По мнению премьера Венгрии, брюссельские бюрократы хотят втиснуть Украину, пользуясь доброжелательностью европейских граждан. Для Брюсселя вступление Украины является жизненно важным вопросом: контроль политической ситуации и успешный бизнес посреди проигрышной войны.

"Но это соглашение будет дорого стоить европейским семьям. Украина поглотит каждое евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор потратили на укрепление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности", — заявил Орбан.

Он также отметил, что через десять лет не смог бы ответить перед собой, внуками или страной за свою совесть, если бы не сделал сейчас все, чтобы защитить Венгрию и Европейский Союз от брюссельской лихорадки о вступлении Украины.

Ранее сообщалось, что украинское правительство не обсуждает с ЕС повышение налогов в контексте возможного вступления в Евросоюз. Налоговые ставки в Украине сейчас ниже европейских.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе нужно утвердить независимость путем увеличения расходов на оборону и путем принятия Украины в ЕС.