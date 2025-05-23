Орбан заявив, що Україна "висмокче" всі ресурси з ЄС

Орбан зробив гучну заяву про членство України в ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове висловився проти вступу України до Європейського Союзу. На його думку, вона "висмокче" всі ресурси з блоку.
Про це Орбан сказав на радіо Kossuth.
Позиція Орбана щодо України
"Ми хочемо за будь-яку ціну утримати Україну поза Європейським Союзом, тому що якщо ми її впустимо, вона всмокче всі наші гроші, як губка", — сказав Орбан.
Він зазначив, що у довгостроковій перспективі Україна хоче утримувати мільйонну армію і її "утримання будемо оплачувати ми, європейці".
Прем'єр Угорщини також заявив про "енергетичну загрозу" через наміри ЄС відмовитись від закупівлі енергоресурсів у Росії.
За його словами, так країні доведеться платити додатково 800 мільярдів форинтів (2,24 мільярда доларів) на рік за газ з інших джерел.
Нагадаємо, Рада ЄС може позбавити Угорщину права голосу через порушення цінностей блоку.
Раніше Орбан скаржився на "українську кампанію дезінформації".
Читайте Новини.LIVE!