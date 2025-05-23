Орбан заявив, що Україна "висмокче" всі ресурси з ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове висловився проти вступу України до Європейського Союзу. На його думку, вона "висмокче" всі ресурси з блоку.

Про це Орбан сказав на радіо Kossuth.

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Позиція Орбана щодо України

"Ми хочемо за будь-яку ціну утримати Україну поза Європейським Союзом, тому що якщо ми її впустимо, вона всмокче всі наші гроші, як губка", — сказав Орбан.

Він зазначив, що у довгостроковій перспективі Україна хоче утримувати мільйонну армію і її "утримання будемо оплачувати ми, європейці".

Прем'єр Угорщини також заявив про "енергетичну загрозу" через наміри ЄС відмовитись від закупівлі енергоресурсів у Росії.

За його словами, так країні доведеться платити додатково 800 мільярдів форинтів (2,24 мільярда доларів) на рік за газ з інших джерел.

Нагадаємо, Рада ЄС може позбавити Угорщину права голосу через порушення цінностей блоку.

Раніше Орбан скаржився на "українську кампанію дезінформації".