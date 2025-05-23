Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Орбан зробив гучну заяву про членство України в ЄС arrow

Орбан зробив гучну заяву про членство України в ЄС

23 травня 2025 14:01
Євгенія Брюховецька - редактор
Орбан заявив, що Україна "висмокче" всі ресурси з ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вчергове висловився проти вступу України до Європейського Союзу. На його думку, вона "висмокче" всі ресурси з блоку.

Про це Орбан сказав на радіо Kossuth.

Реклама
Читайте також:

Позиція Орбана щодо України

"Ми хочемо за будь-яку ціну утримати Україну поза Європейським Союзом, тому що якщо ми її впустимо, вона всмокче всі наші гроші, як губка", — сказав Орбан.

Він зазначив, що у довгостроковій перспективі Україна хоче утримувати мільйонну армію і її "утримання будемо оплачувати ми, європейці".

Прем'єр Угорщини також заявив про "енергетичну загрозу" через наміри ЄС відмовитись від закупівлі енергоресурсів у Росії.

За його словами, так країні доведеться платити додатково 800 мільярдів форинтів (2,24 мільярда доларів) на рік за газ з інших джерел.

Нагадаємо, Рада ЄС може позбавити Угорщину права голосу через порушення цінностей блоку.

Раніше Орбан скаржився на "українську кампанію дезінформації".

Європейський союз Угорщина Україна газ Віктор Орбан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама