Орбан заявил, что Украина "высосет" все ресурсы из ЕС

Орбан сделал громкое заявление о членстве Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался против вступления Украины в Европейский Союз. По его мнению, она "высосет" все ресурсы из блока.
Об этом Орбан сказал на радио Kossuth.
Позиция Орбана относительно Украины
"Мы хотим любой ценой удержать Украину вне Европейского Союза, потому что если мы ее впустим, она высосет все наши деньги, как губка", — сказал Орбан.
Он отметил, что в долгосрочной перспективе Украина хочет содержать миллионную армию и ее "содержание будем оплачивать мы, европейцы".
Премьер Венгрии также заявил об "энергетической угрозе" из-за намерений ЕС отказаться от закупки энергоресурсов у России.
По его словам, так стране придется платить дополнительно 800 миллиардов форинтов (2,24 миллиарда долларов) в год за газ из других источников.
Напомним, Совет ЕС может лишить Венгрию права голоса из-за нарушения ценностей блока.
Ранее Орбан жаловался на "украинскую кампанию дезинформации".
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