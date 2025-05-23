Орбан заявил, что Украина "высосет" все ресурсы из ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз высказался против вступления Украины в Европейский Союз. По его мнению, она "высосет" все ресурсы из блока.

Об этом Орбан сказал на радио Kossuth.

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Позиция Орбана относительно Украины

"Мы хотим любой ценой удержать Украину вне Европейского Союза, потому что если мы ее впустим, она высосет все наши деньги, как губка", — сказал Орбан.

Он отметил, что в долгосрочной перспективе Украина хочет содержать миллионную армию и ее "содержание будем оплачивать мы, европейцы".

Премьер Венгрии также заявил об "энергетической угрозе" из-за намерений ЕС отказаться от закупки энергоресурсов у России.

По его словам, так стране придется платить дополнительно 800 миллиардов форинтов (2,24 миллиарда долларов) в год за газ из других источников.

Напомним, Совет ЕС может лишить Венгрию права голоса из-за нарушения ценностей блока.

Ранее Орбан жаловался на "украинскую кампанию дезинформации".