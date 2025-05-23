У Раді ЄС анонсували голосування щодо прав Угорщини в блоці

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: EPA

Рада Європейського Союзу із загальних питань 27 травня може позбавити Угорщину ключових повноважень. Причиною є порушення цінностей ЄС.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

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Рада ЄС розгляне можливий запуск процедури стосовно Угорщини за статтею 7 Договору про Європейський Союз. Вона передбачає обмеження прав країни через серйозне порушення цінностей блоку.

Міністри країн-членів ЄС під час засідання 27 травня проведуть уже восьме слухання щодо ситуації в Угорщині. Воно відбуватиметься в межах процедури, яка була ініційована Європарламентом ще у вересні 2018 року.

Зазначимо, що стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає можливе призупинення окремих прав члена у разі, якщо виявлено серйозне та системне порушення засадничих принципів.

Нагадаємо, днями в Угорщині заявили, що спецслужби нібито викрили ще двох "українських шпигунів".

Також нещодавно прем'єр-міністр країни Віктор Орбан поскаржився на "українську кампанію дезінформації".