У Раді ЄС анонсували голосування щодо прав Угорщини в блоці

Угорщину можуть позбавити права голосу в ЄС — деталі
Рада Європейського Союзу із загальних питань 27 травня може позбавити Угорщину ключових повноважень. Причиною є порушення цінностей ЄС.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Позбавлення Угорщини прав в ЄС
Рада ЄС розгляне можливий запуск процедури стосовно Угорщини за статтею 7 Договору про Європейський Союз. Вона передбачає обмеження прав країни через серйозне порушення цінностей блоку.
Міністри країн-членів ЄС під час засідання 27 травня проведуть уже восьме слухання щодо ситуації в Угорщині. Воно відбуватиметься в межах процедури, яка була ініційована Європарламентом ще у вересні 2018 року.
Зазначимо, що стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає можливе призупинення окремих прав члена у разі, якщо виявлено серйозне та системне порушення засадничих принципів.
Нагадаємо, днями в Угорщині заявили, що спецслужби нібито викрили ще двох "українських шпигунів".
Також нещодавно прем'єр-міністр країни Віктор Орбан поскаржився на "українську кампанію дезінформації".
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