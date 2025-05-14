Угорщина не стягує техніку до кордону з Україною - ДПСУ

У ДПСУ розкрили, чи стягує Угорщина техніку до кордону
Ситуація на українсько-угорському кордоні залишається спокійною. А інформація про нібито стягування військової техніки з боку Угорщини — не відповідає дійсності.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі програми День.LIVE.
Угорщина не стягує техніку до кордону з Україною
За словами Демченка, прикордонники не фіксують жодних нестандартних чи тривожних подій у прикордонній зоні. Натомість відео, що ширяться в мережі й нібито підтверджують підготовку Угорщини до ескалації, мають всі ознаки старих або змонтованих матеріалів.
Демченко наголосив, що поширення таких фейків — частина інформаційної війни, яку веде російська пропаганда. Аналогічні вкиди вже траплялися раніше: зокрема, повідомлення про мінування українського кордону з Молдовою чи країнами ЄС, які згодом виявилися дезінформацією.
Державна прикордонна служба закликає громадян перевіряти інформацію лише з офіційних джерел і не піддаватися на провокації.
Нагадаємо, що 13 травня о 23:00 було припинено страйк та розблоковано пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ".
Раніше у ДПСУ попереджали, що польські перевізники готують протест на кордоні.
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