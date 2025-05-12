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Польські перевізники готують протест на кордоні, — ДПСУ

12 травня 2025 13:20
Євгенія Брюховецька - редактор
На кордоні з Польщею буде ускладнений рух вантажівок через акцію
Черга з вантажівок на кордоні. Ілюстративне фото: AFP
Євгенія Брюховецька - редактор

На кордоні України та Польщі може бути ускладнений рух вантажного транспорту. Йдеться про пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" — поблизу нього у понеділок, 12 травня, очікується проведення акції протесту перевізників.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram.

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Ситуація на кордоні з Польщею

У ДПСУ зазначили, що за інформацією польських прикордонників, сьогодні може розпочатися акція протесту перевізників на напрямку КПП "Дорогуськ", що навпроти українського КПП "Ягодин". 

"Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один — на виїзд", — йдеться у повідомленні.

Водночас автобуси та вантажівки, які везуть гуманітарну допомогу, пропускатимуть безперешкодно. За попередніми даними, акція може тривати протягом чотирьох місяців. 

Станом на зараз рух вантажів здійснюється без змін, але прикордонники закликали водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, Польща знайшла російський слід в масштабній пожежі, яка сталася в торговельному центрі у Варшаві у травні 2024 року.

Тому голова МЗС Радослав Сікорський повідомив, що у Кракові припиняє роботу російське генконсульство.

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