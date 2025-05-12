На кордоні з Польщею буде ускладнений рух вантажівок через акцію

Черга з вантажівок на кордоні. Ілюстративне фото: AFP

На кордоні України та Польщі може бути ускладнений рух вантажного транспорту. Йдеться про пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" — поблизу нього у понеділок, 12 травня, очікується проведення акції протесту перевізників.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram.

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У ДПСУ зазначили, що за інформацією польських прикордонників, сьогодні може розпочатися акція протесту перевізників на напрямку КПП "Дорогуськ", що навпроти українського КПП "Ягодин".

"Польська сторона повідомила, що у зв’язку з такими діями пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватись з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один — на виїзд", — йдеться у повідомленні.

Водночас автобуси та вантажівки, які везуть гуманітарну допомогу, пропускатимуть безперешкодно. За попередніми даними, акція може тривати протягом чотирьох місяців.

Станом на зараз рух вантажів здійснюється без змін, але прикордонники закликали водіїв врахувати цю інформацію під час планування перетинання кордону.

Скриншот допису ДПСУ

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