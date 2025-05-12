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Польские перевозчики готовят протест на границе, — ГПСУ

12 мая 2025 13:20
Евгения Брюховецкая - редактор
На границе с Польшей будет затруднено движение грузовиков из-за акции
Очередь из грузовиков на границе. Иллюстративное фото: AFP
Евгения Брюховецкая - редактор

На границе Украины и Польши может быть затруднено движение грузового транспорта. Речь идет о пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" — вблизи него в понедельник, 12 мая, ожидается проведение акции протеста перевозчиков.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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Ситуация на границе с Польшей

В ГПСУ отметили, что по информации польских пограничников, сегодня может начаться акция протеста перевозчиков на направлении КПП "Дорогуск", что напротив украинского КПП "Ягодин".

"Польская сторона сообщила, что в связи с такими действиями, пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один — на выезд", — говорится в сообщении.

В то же время автобусы и грузовики, которые везут гуманитарную помощь, будут пропускать беспрепятственно. По предварительным данным, акция может продолжаться в течение четырех месяцев.

По состоянию на сейчас движение грузов осуществляется без изменений, но пограничники призвали водителей учесть эту информацию при планировании пересечения границы.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, Польша нашла российский след в масштабном пожаре, который произошел в торговом центре в Варшаве в мае 2024 года.

Поэтому глава МИД Радослав Сикорский сообщил, что в Кракове прекращает работу российское генконсульство.

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