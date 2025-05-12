На границе с Польшей будет затруднено движение грузовиков из-за акции

Очередь из грузовиков на границе. Иллюстративное фото: AFP

На границе Украины и Польши может быть затруднено движение грузового транспорта. Речь идет о пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" — вблизи него в понедельник, 12 мая, ожидается проведение акции протеста перевозчиков.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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В ГПСУ отметили, что по информации польских пограничников, сегодня может начаться акция протеста перевозчиков на направлении КПП "Дорогуск", что напротив украинского КПП "Ягодин".

"Польская сторона сообщила, что в связи с такими действиями, пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один — на выезд", — говорится в сообщении.

В то же время автобусы и грузовики, которые везут гуманитарную помощь, будут пропускать беспрепятственно. По предварительным данным, акция может продолжаться в течение четырех месяцев.

По состоянию на сейчас движение грузов осуществляется без изменений, но пограничники призвали водителей учесть эту информацию при планировании пересечения границы.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, Польша нашла российский след в масштабном пожаре, который произошел в торговом центре в Варшаве в мае 2024 года.

Поэтому глава МИД Радослав Сикорский сообщил, что в Кракове прекращает работу российское генконсульство.

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