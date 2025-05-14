Зараз пункт пропуску Ягодин — Дорогуськ працює в штатному режимі

Страйк польських перевізників на українському кордоні. Фото: УНІАН

На пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" відновлено штатний режим роботи після завершення страйку польських перевізників. На даний час оформлення вантажних автомобілів працює в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Реклама

Читайте також:

Як страйк ускладнив рух на пункті пропуску

Повідомлення ДПСУ. Фото: Скриншот

Згідно з інформацією українських прикордонників, протягом страйку польські перевізники значно уповільнили рух вантажних автомобілів через пункт пропуску, пропускаючи лише по одній машині на годину. Автобуси та транспорт із гуманітарною допомогою рухались без обмежень.

Внаслідок страйку водії масово скасовували електронні черги та переорієнтувались на інші пункти пропуску на польсько-українському кордоні. За ніч з 12 на 13 травня через "Ягодин" було оформлено лише 8 великовантажних автомобілів.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ попереджали, що польські перевізники готують протест на кордоні. За попередніми даними, акція може тривати протягом чотирьох місяців.

Також ми писали, чи є черги на кордоні України станом на зараз.