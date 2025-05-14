Сейчас пункт пропуска Ягодин - Дорогуск работает в штатном режиме

Забастовка польских перевозчиков на украинской границе. Фото: УНИАН

На пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" восстановлен штатный режим работы после завершения забастовки польских перевозчиков. В настоящее время оформление грузовых автомобилей работает в обоих направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Реклама

Читайте также:

Как забастовка усложнила движение на пункте пропуска

Сообщение ГПСУ. Фото: Скриншот

Согласно информации украинских пограничников, в течение забастовки польские перевозчики значительно замедлили движение грузовых автомобилей через пункт пропуска, пропуская только по одной машине в час. Автобусы и транспорт с гуманитарной помощью двигались без ограничений.

В результате забастовки водители массово отменяли электронные очереди и переориентировались на другие пункты пропуска на польско-украинской границе. За ночь с 12 на 13 мая через "Ягодин" было оформлено только 8 большегрузных автомобилей.

Напомним, ранее в ГПСУ предупреждали, что польские перевозчики готовят протест на границе. По предварительным данным, акция может длиться в течение четырех месяцев.

Также мы писали, есть ли очереди на границе Украины по состоянию на сейчас.