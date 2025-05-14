Венгрия не стягивает технику к границе с Украиной - ГПСУ

Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Facebook/Andriy Demchenko

Ситуация на украинско-венгерской границе остается спокойной. А информация о якобы стягивании военной техники со стороны Венгрии — не соответствует действительности.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире программы День.LIVE.

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По словам Демченко, пограничники не фиксируют никаких нестандартных или тревожных событий в пограничной зоне. Зато видео, которые распространяются в сети и якобы подтверждают подготовку Венгрии к эскалации, имеют все признаки старых или смонтированных материалов.

Демченко отметил, что распространение таких фейков — часть информационной войны, которую ведет российская пропаганда. Аналогичные вбросы уже случались ранее: в частности, сообщения о минировании украинской границы с Молдовой или странами ЕС, которые впоследствии оказались дезинформацией.

Государственная пограничная служба призывает граждан проверять информацию только из официальных источников и не поддаваться на провокации.

Напомним, что 13 мая в 23:00 была прекращена забастовка и разблокирован пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Ранее в ГПСУ предупреждали, что польские перевозчики готовят протест на границе.