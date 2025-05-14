Венгрия не стягивает технику к границе с Украиной - ГПСУ

В ГПСУ раскрыли, стягивает ли Венгрия технику к границе
Ситуация на украинско-венгерской границе остается спокойной. А информация о якобы стягивании военной техники со стороны Венгрии — не соответствует действительности.
Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире программы День.LIVE.
Венгрия не стягивает технику к границе с Украиной
По словам Демченко, пограничники не фиксируют никаких нестандартных или тревожных событий в пограничной зоне. Зато видео, которые распространяются в сети и якобы подтверждают подготовку Венгрии к эскалации, имеют все признаки старых или смонтированных материалов.
Демченко отметил, что распространение таких фейков — часть информационной войны, которую ведет российская пропаганда. Аналогичные вбросы уже случались ранее: в частности, сообщения о минировании украинской границы с Молдовой или странами ЕС, которые впоследствии оказались дезинформацией.
Государственная пограничная служба призывает граждан проверять информацию только из официальных источников и не поддаваться на провокации.
Напомним, что 13 мая в 23:00 была прекращена забастовка и разблокирован пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск".
Ранее в ГПСУ предупреждали, что польские перевозчики готовят протест на границе.
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