В Совете ЕС анонсировали голосование по правам Венгрии в блоке

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: EPA

Совет Европейского Союза по общим вопросам 27 мая может лишить Венгрию ключевых полномочий. Причиной является нарушение ценностей ЕС.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

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Лишение Венгрии прав в ЕС

Совет ЕС рассмотрит возможный запуск процедуры в отношении Венгрии по статье 7 Договора о Европейском Союзе. Она предусматривает ограничение прав страны из-за серьезного нарушения ценностей блока.

Министры стран-членов ЕС во время заседания 27 мая проведут уже восьмое слушание по ситуации в Венгрии. Оно будет проходить в рамках процедуры, которая была инициирована Европарламентом еще в сентябре 2018 года.

Отметим, что статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможное приостановление отдельных прав члена в случае, если выявлено серьезное и системное нарушение основополагающих принципов.

Напомним, на днях в Венгрии заявили, что спецслужбы якобы разоблачили еще двух "украинских шпионов".

Также недавно премьер-министр страны Виктор Орбан пожаловался на "украинскую кампанию дезинформации".