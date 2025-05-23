В Совете ЕС анонсировали голосование по правам Венгрии в блоке

Венгрию могут лишить права голоса в ЕС — детали
Совет Европейского Союза по общим вопросам 27 мая может лишить Венгрию ключевых полномочий. Причиной является нарушение ценностей ЕС.
Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Лишение Венгрии прав в ЕС
Совет ЕС рассмотрит возможный запуск процедуры в отношении Венгрии по статье 7 Договора о Европейском Союзе. Она предусматривает ограничение прав страны из-за серьезного нарушения ценностей блока.
Министры стран-членов ЕС во время заседания 27 мая проведут уже восьмое слушание по ситуации в Венгрии. Оно будет проходить в рамках процедуры, которая была инициирована Европарламентом еще в сентябре 2018 года.
Отметим, что статья 7 Договора о Европейском Союзе предусматривает возможное приостановление отдельных прав члена в случае, если выявлено серьезное и системное нарушение основополагающих принципов.
Напомним, на днях в Венгрии заявили, что спецслужбы якобы разоблачили еще двух "украинских шпионов".
Также недавно премьер-министр страны Виктор Орбан пожаловался на "украинскую кампанию дезинформации".
Читайте Новини.LIVE!