Прем'єр Угорщини Орбан заявив про безпрецедентну атаку спецслужб України на його країну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поскаржився на нібито "безпрецедентну атаку українських спецслужб". На цю тему він зібрав Раду оборони та став погрожувати референдумом щодо вступу України в ЄС.

Відповідну заяву він розмістив у Facebook.

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Чому Орбана злякали українські спецслужби

У своєму відеозверненні Орбан повідомив, що Україна розгорнула кампанію дезінформації проти Угорщини, намагаючись перешкодити проведенню референдуму щодо членства в Європейському Союзі.

Орбан також стверджує, що українці відновили контакти з угорською опозицією для здійснення операції та за допомогою місцевих партнерів нібито скоїли напад на Угорські Сили оборони.

Крім того, прем'єр-міністр Угорщини звинуватив угорську опозиційну партію у співпраці з українськими спецслужбами, назвавши це безпрецедентним явищем. Орбан заявив про готовність угорських спецслужб до подальших дій.

Він підтвердив проведення референдуму в країні, оскільки, на його думку, ні Брюссель, ні Київ не мають права вирішувати за угорців.

Що відомо про референдум

В цілому, навіть якщо Орбан проведе референдум, він нічого не значитиме для ради ЄС і не завадить вступу України до Євросоюзу, адже такий внутрішній референдум не має юридичної сили в рамках ЄС. Але Орбан може використовувати "голос народу", щоб тиснути на Брюссель.

Проте цікаво, що згідно з опитуваннями, більше ніж половина угорців підтримують вступ України до ЄС, хоча Орбан всіма силами намагається залякати громадян стверджуючи, що вступ України до ЄС призведе до краху економіки Угорщини.

Раніше повідомлялось, що угорські силовики затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві". Його депортувала у той же день.

Своєю чергою Україна вислала двох угорських послів у відповідь на дії Угорщини. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.