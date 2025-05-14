Премьер Венгрии Орбан заявил о беспрецедентной атаке спецслужб Украины на его страну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на якобы "беспрецедентную атаку украинских спецслужб". На эту тему он собрал Совет обороны и стал угрожать референдумом по вступлению Украины в ЕС.

Соответствующее заявление он разместил в Facebook.

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В своем видеообращении Орбан сообщил, что Украина развернула кампанию дезинформации против Венгрии, пытаясь помешать проведению референдума о членстве в Европейском Союзе.

Орбан также утверждает, что украинцы возобновили контакты с венгерской оппозицией для осуществления операции и с помощью местных партнеров якобы совершили нападение на Венгерские Силы обороны.

Кроме того, премьер-министр Венгрии обвинил венгерскую оппозиционную партию в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, назвав это беспрецедентным явлением. Орбан заявил о готовности венгерских спецслужб к дальнейшим действиям.

Он подтвердил проведение референдума в стране, поскольку, по его мнению, ни Брюссель, ни Киев не имеют права решать за венгров.

Что известно о референдуме

В целом, даже если Орбан проведет референдум, он ничего не будет значить для совета ЕС и не помешает вступлению Украины в Евросоюз, ведь такой внутренний референдум не имеет юридической силы в рамках ЕС. Но Орбан может использовать "голос народа", чтобы давить на Брюссель.

Однако интересно, что согласно опросам, более половины венгров поддерживают вступление Украины в ЕС, хотя Орбан всеми силами пытается запугать граждан утверждая, что вступление Украины в ЕС приведет к краху экономики Венгрии.

Ранее сообщалось, что венгерские силовики задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже". Его депортировали в тот же день.

В свою очередь Украина выслала двух венгерских послов в ответ на действия Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.