Премьер Венгрии Орбан заявил о беспрецедентной атаке спецслужб Украины на его страну

Орбана испугали спецслужбы Украины — хочет блокировать путь в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на якобы "беспрецедентную атаку украинских спецслужб". На эту тему он собрал Совет обороны и стал угрожать референдумом по вступлению Украины в ЕС.
Соответствующее заявление он разместил в Facebook.
Почему Орбана испугали украинские спецслужбы
В своем видеообращении Орбан сообщил, что Украина развернула кампанию дезинформации против Венгрии, пытаясь помешать проведению референдума о членстве в Европейском Союзе.
Орбан также утверждает, что украинцы возобновили контакты с венгерской оппозицией для осуществления операции и с помощью местных партнеров якобы совершили нападение на Венгерские Силы обороны.
Кроме того, премьер-министр Венгрии обвинил венгерскую оппозиционную партию в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, назвав это беспрецедентным явлением. Орбан заявил о готовности венгерских спецслужб к дальнейшим действиям.
Он подтвердил проведение референдума в стране, поскольку, по его мнению, ни Брюссель, ни Киев не имеют права решать за венгров.
Что известно о референдуме
В целом, даже если Орбан проведет референдум, он ничего не будет значить для совета ЕС и не помешает вступлению Украины в Евросоюз, ведь такой внутренний референдум не имеет юридической силы в рамках ЕС. Но Орбан может использовать "голос народа", чтобы давить на Брюссель.
Однако интересно, что согласно опросам, более половины венгров поддерживают вступление Украины в ЕС, хотя Орбан всеми силами пытается запугать граждан утверждая, что вступление Украины в ЕС приведет к краху экономики Венгрии.
Ранее сообщалось, что венгерские силовики задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже". Его депортировали в тот же день.
В свою очередь Украина выслала двух венгерских послов в ответ на действия Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
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