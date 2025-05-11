Угорщина перенесла переговори з Україною щодо нацменшин — яка причина

Левенте Модьор. Фото: facebook.com/levente.magyar.mfat

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор пояснив, чому перенесли переговори з Україною щодо нацменшин. Він наголосив, що це рішення було прийнято на тлі "шпигунського скандалу".

Про це Левенте Модьор повідомив у Facebook у неділю, 11 травня.

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Модьор зазначив, що 29 квітня мав розмову з віцепремʼєр-міністром України Ольгою Стефанішиною у Будапешті щодо "двосторонніх переговорів, спрямованих на врегулювання прав на рідну мову угорської меншини на Закарпатті". Сторони домовилися відновити роботу 12 травня.

Однак вчора Модьор вирішив скасувати зустріч, оскільки вважає, що останні "шпигунські скандали" не дозволять провести конструктивну дискусію.

"Той факт, що в п'ятницю на Закарпатті була проведена "спецоперація" на підставі звинувачень у шпигунстві, про що українська сторона одразу ж повідомила широку медіааудиторію — і все це за три дні до вирішальної зустрічі — ставить під сумнів щирість намірів врегулювати невирішені питання. Подивимося, що станеться найближчими днями. Зі свого боку ми залишаємося готовими до діалогу", — додав він.

Допис Левенте Модьора. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 травня співробітники СБУ викрили агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність.

Згодом у Будапешті звинуватили Україну в поширенні "наклепницьких дій і антиугорської пропаганди". Там заявили про викриття двох українських дипломатів у шпигунстві.

А 11 травня Міністерство юстиції України повідомило, що Угорщина перенесла переговори щодо нацменшин.