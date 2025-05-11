Угорщина відклала переговори з Україною щодо нацменшин, зустріч в Ужгороді скасовано

Угорщина перенесла переговори з Україною щодо нацменшин
Міністерство юстиції України у неділю, 11 травня, повідомило, що Угорщина відтермінувала переговори щодо національних меншин. Вони мали відбутися в Ужгороді 12 травня.
Про це пресслужба Мін'юсту написала у Facebook.
Переговори про нацменшини
"Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією. Зустріч мала стати початком регулярних переговорів", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. На перші проміжні результати Україна розраховувала вже 12 травня. Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.
Реакція України
В Мін'юсті прокоментували рішення Угорщини у коментарі для Новини.LIVE. Там зауважили, що попри це Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Ольга Стефанішина вважає, що діалог має бути продовжений.
Нагадаємо, днями СБУ вперше викрила агентурну мережу Угорщини, яка шпигувала в Україні.
Натомість країна різко на це відреагувала та звинуватила двох українських дипломатів у шпигунстві, виславши їх з посольства у Будапешті.
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