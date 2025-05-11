Венгрия отложила переговоры с Украиной по нацменьшинствам, встреча в Ужгороде отменена

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Facebook/Szijjártó Péter

Министерство юстиции Украины в воскресенье, 11 мая, сообщило, что Венгрия отсрочила переговоры по национальным меньшинствам. Они должны были состояться в Ужгороде 12 мая.

Об этом пресс-служба Минюста написала в Facebook.

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"Венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая консультации с украинской делегацией. Встреча должна была стать началом регулярных переговоров", — говорится в сообщении.

Известно, что ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии. На первые промежуточные результаты Украина рассчитывала уже 12 мая. Перенесенные консультации планировались в Ужгороде, куда прибыла украинская делегация.

Скриншот поста Минюста

Реакция Украины

В Минюсте прокомментировали решение Венгрии в комментарии для Новини.LIVE. Там отметили, что несмотря на это вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что диалог должен быть продолжен.

Напомним, на днях СБУ впервые разоблачила агентурную сеть Венгрии, которая шпионила в Украине.

Зато страна резко на это отреагировала и обвинила двух украинских дипломатов в шпионаже, выслав их из посольства в Будапеште.