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Стефанішина привідкрила завісу щодо процесу вступу України до ЄС

10 травня 2025 00:11
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За словами Стефанішиної, зараз тільки Угорщина проти того, щоб бачити Україну в ЄС
Віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Фото: УНІАН
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Віцепрем'єрка України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила про досягнення домовленості з державами-членами ЄС та Європейською комісією щодо одночасного відкриття всіх переговорних напрямків для вступу України до Європейського Союзу. Вона заявила, що тільки одна країна не хоче бачити Україну в ЄС.

Про це повідомляє Interfax-Україна.

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За словами Стефанішиної, саме Угорщина є єдиною країною Європейського союзу, яка не хоче давати згоду на членство України в ЄС. Уряд України веде діалог з Угорщиною, сподіваючись на досягнення позитивного результату.

Крім того, Україна активізувала переговорні напрямки щодо вступу України в Євросоюз по всім напрямкам одночасно: і з членами Євросоюзу і з членами Єврокомісії. Стефанішина зазначила, що таке рішення не суперечить європейським нормам і було прийнято з огляду на спроможність України як держави. 

"У нас всі переговори відбуваються одночасно. І домовленість з державами-членами, з Європейською комісією на сьогодні полягає в тому, що ми всі переговорні напрямки відкриємо одночасно", — заявила віцепрем'єрка. 

Нагадаємо, що заплановано зустріч української та угорської делегацій 12 травня в Ужгороді, за підсумками якої стане зрозуміло, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи ж він має імітаційний характер.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський у Римі, провів зустріч з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, сторони обговорили шлях до Європейського Союзу.

Також повідомлялось, що питання щодо майбутнього правового статусу українських біженців у країнах Європейського Союзу може бути вирішено на червневому засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС. 

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