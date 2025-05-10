По словам Стефанишиной, сейчас только Венгрия против того, чтобы видеть Украину в ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Фото: УНИАН

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила о достижении договоренности с государствами-членами ЕС и Европейской комиссией относительно одновременного открытия всех переговорных направлений для вступления Украины в Европейский Союз. Она заявила, что только одна страна не хочет видеть Украину в ЕС.

Об этом сообщает Interfax-Украина.

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По словам Стефанишиной, именно Венгрия является единственной страной Европейского союза, которая не хочет давать согласие на членство Украины в ЕС. Правительство Украины ведет диалог с Венгрией, надеясь на достижение положительного результата.

Кроме того, Украина активизировала переговорные направления по вступлению Украины в Евросоюз по всем направлениям одновременно: и с членами Евросоюза и с членами Еврокомиссии. Стефанишина отметила, что такое решение не противоречит европейским нормам и было принято учитывая состоятельность Украины как государства.

"У нас все переговоры происходят одновременно. И договоренность с государствами-членами, с Европейской комиссией на сегодня заключается в том, что мы все переговорные направления откроем одновременно", — заявила вице-премьер.

Напомним, что запланирована встреча украинской и венгерской делегаций 12 мая в Ужгороде, по итогам которой станет понятно, возможен ли дальнейший диалог с Венгрией, или же он имеет имитационный характер.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в Риме, провел встречу с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, стороны обсудили путь в Европейский Союз.

Также сообщалось, что вопрос о будущем правового статуса украинских беженцев в странах Европейского Союза может быть решен на июньском заседании министров внутренних дел ЕС.