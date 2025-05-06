Доля українських біженців також залежить від того, чи припиниться війна в Україні

Українські біженці на кордоні. Ілюстративне фото: Скриншот

Питання щодо майбутнього правового статусу українських біженців у країнах Європейського Союзу може бути вирішено на червневому засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС. Чинний режим тимчасового захисту біженців в ЄС діє до березня 2026 року, і необхідно визначити подальшу стратегію.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє "Радіо Свобода".

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Петр Фіала зазначив, що хоча захист біженців в ЄС діє до березня 2026 року, але європейці не будуть чекати до останньої хвилини з тим, яка ситуація буде далі.

"Ми завжди кажемо, що пропозиції будуть залежати від розвитку актуальної ситуації, але ми пам’ятаємо, що потрібно вирішити, що буде після березня 2026 року", — заявив чеський прем’єр.

Також Фіала підкреслив, що його країна прийняла найбільшу кількість українських біженців на душу населення й успішно інтегрувала частину з них в економіку, надавши роботу 160 тисячам українців.

За даними пресслужби президента України, в Чехії зараз проживає близько 600 тисяч українців, з яких 390 тисяч мають статус тимчасового захисту. По всій Європі близько 4,3 мільйона біженців з України мають статус тимчасового захисту в ЄС.

Проте видання NV зазначає, що якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні, правовий статус біженців може опинитися під загрозою. Країни повинні будуть вирішити, чи послаблювати заходи захисту біженців, домагатися інтеграції або підштовхувати українців до повернення додому.

Раніше ми інформували, що незабаром в Європейському Союзі поменшає країн, які надають фінансову підтримку українським біженцям.

Також ми повідомляли, що деякі українські біженці у Німеччині з 2025 року отримуватимуть скорочену підтримку.