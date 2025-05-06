Судьба украинских беженцев также зависит от того, прекратится ли война в Украине

Украинские беженцы на границе. Иллюстративное фото: Скриншот

Вопрос о будущем правового статуса украинских беженцев в странах Европейского Союза может быть решен на июньском заседании министров внутренних дел ЕС. Действующий режим временной защиты беженцев в ЕС действует до марта 2026 года, и необходимо определить дальнейшую стратегию.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает "Радио Свобода".

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Петр Фиала отметил, что хотя защита беженцев в ЕС действует до марта 2026 года, но европейцы не будут ждать до последней минуты с тем, какая ситуация будет дальше.

"Мы всегда говорим, что предложения будут зависеть от развития актуальной ситуации, но мы помним, что нужно решить, что будет после марта 2026 года", — заявил чешский премьер.

Также Фиала подчеркнул, что его страна приняла наибольшее количество украинских беженцев на душу населения и успешно интегрировала часть из них в экономику, предоставив работу 160 тысячам украинцев.

По данным пресс-службы президента Украины, в Чехии сейчас проживает около 600 тысяч украинцев, из которых 390 тысяч имеют статус временной защиты. По всей Европе около 4,3 миллиона беженцев из Украины имеют статус временной защиты в ЕС.

Однако издание NV отмечает, что если будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине, правовой статус беженцев может оказаться под угрозой. Страны должны будут решить, ослаблять ли меры защиты беженцев, добиваться интеграции или подталкивать украинцев к возвращению домой.

Ранее мы информировали, что вскоре в Европейском Союзе станет меньше стран, которые оказывают финансовую поддержку украинским беженцам.

Также мы сообщали, что некоторые украинские беженцы в Германии с 2025 года будут получать сокращенную поддержку.