Венгрия перенесла переговоры с Украиной по нацменьшинствам — какая причина

Левенте Модьор. Фото: facebook.com/levente.magyar.mfat

Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Модьор объяснил, почему перенесли переговоры с Украиной по нацменьшинствам. Он отметил, что это решение было принято на фоне "шпионского скандала".

Об этом Левенте Модьор сообщил в Facebook в воскресенье, 11 мая.

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Модьор отметил, что 29 апреля разговаривал с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной в Будапеште относительно "двусторонних переговоров, направленных на урегулирование прав на родной язык венгерского меньшинства на Закарпатье". Стороны договорились возобновить работу 12 мая.

Однако вчера Модьор решил отменить встречу, поскольку считает, что последние "шпионские скандалы" не позволят провести конструктивную дискуссию.

"Тот факт, что в пятницу на Закарпатье была проведена "спецоперация" на основании обвинений в шпионаже, о чем украинская сторона сразу же сообщила широкой медиааудитории — и все это за три дня до решающей встречи — ставит под сомнение искренность намерений урегулировать нерешенные вопросы. Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Со своей стороны, мы остаемся готовыми к диалогу" — добавил он.

Пост Левенте Модьора. Фото: скриншот

Напомним, 9 мая сотрудники СБУ разоблачили агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность.

Впоследствии в Будапеште обвинили Украину в распространении "клеветнических действий и антивенгерской пропаганды". Там заявили о разоблачении двух украинских дипломатов в шпионаже.

А 11 мая Министерство юстиции Украины сообщило, что Венгрия перенесла переговоры по нацменьшинствам.