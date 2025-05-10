Затримання українського дипломата в Угорщині — реакція МЗС

Затримання українського дипломата в Угорщині. Фото: скриншот з відео

Угорські силовики затримали українського ексдипломата в центрі Будапешта та звинуватили його у "шпигунстві". Його депортувала у той же день.

Про це повідомили на сторінці угорського уряду у Facebook 10 травня та у МЗС України.

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Затримання українського дипломата в Угорщині

"Національне управління поліції у справах іноземців заборонило йому в'їзд і перебування в країні за підозрою у шпигунстві. Після з'ясування ситуації влада вночі депортувала чоловіка середнього віку з Угорщини, вважаючи, що його діяльність становить серйозну загрозу суверенітету Угорщини. Раніше ця особа працювала під дипломатичним прикриттям, але тепер її офіційний статус припинено", — заявили в угорському уряді.

За даними видання Telex, чоловік багато років тому працював дипломатом в українському посольстві в Будапешті, а його дружина є співвласницею українського ресторану в угорській столиці. І деякий час він вже перебував у країні як приватна особа без дипломатичного статусу.

Водночас речник угорського уряду Золтан Ковач заявив, що "дії ексдипломата були визнані серйозною загрозою суверенітету Угорщини". Він додав, що це спонукало національні служби безпеки вжити "швидких та рішучих заходів".

Скриншот допису Золтана Ковача

Реакція МЗС України

Речник МЗС України Георгій Тихий назвав дії Угорщини "антиукраїнською істерією". За його словами, в Будапешта закінчились докази і розпочалось "полювання на відьом".

"Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії", — заявив український посадовець.

Скриншот допису Георгія Тихого

Що передувало

Нагадаємо, СБУ вперше в історії викрила агентурну мережу Угорщини. Як з'ясувалося, розвідка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду Україні.

В Угорщині різко та негативно відреагували на це затримання і у відповідь звинуватили двох українських дипломатів у шпигунстві та вислали їх з посольства у Будапешті.

Водночас Україна вчинила дзеркально. 9 травня вислали двох угорських послів.