Задержание украинского дипломата в Венгрии — реакция МИД

Задержание украинского дипломата в Венгрии. Фото: скриншот из видео

Венгерские силовики задержали украинского экс-дипломата в центре Будапешта и обвинили его в "шпионаже". Его депортировали в тот же день.

Об этом сообщили на странице венгерского правительства в Facebook 10 мая и в МИД Украины.

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Задержание украинского дипломата в Венгрии

"Национальное управление полиции по делам иностранцев запретило ему въезд и пребывание в стране по подозрению в шпионаже. После выяснения ситуации власти ночью депортировали мужчину среднего возраста из Венгрии, считая, что его деятельность представляет серьезную угрозу суверенитету Венгрии. Ранее это лицо работало под дипломатическим прикрытием, но теперь его официальный статус прекращен", — заявили в венгерском правительстве.

По данным издания Telex, мужчина много лет назад работал дипломатом в украинском посольстве в Будапеште, а его жена является совладелицей украинского ресторана в венгерской столице. И некоторое время он уже находился в стране как частное лицо без дипломатического статуса.

В то же время представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что "действия экс-дипломата были признаны серьезной угрозой суверенитету Венгрии". Он добавил, что это побудило национальные службы безопасности принять "быстрые и решительные меры".

Скриншот сообщения Золтана Ковача

Реакция МИД Украины

Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал действия Венгрии "антиукраинской истерией". По его словам, у Будапешта закончились доказательства и началась "охота на ведьм".

"Относительно задержания гражданина Украины в центре Будапешта. Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии", — заявил украинский чиновник.

Скриншот сообщения Георгия Тихого

Что предшествовало

Напомним, СБУ впервые в истории разоблачила агентурную сеть Венгрии. Как выяснилось, разведка осуществляла шпионскую деятельность в ущерб Украине.

В Венгрии резко и негативно отреагировали на это задержание и в ответ обвинили двух украинских дипломатов в шпионаже и выслали их из посольства в Будапеште.

В то же время Украина поступила зеркально. 9 мая выслали двух венгерских послов.