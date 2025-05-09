Угорські шпигуни — Україна висилає послів Угорщини

Україна висилає двох дипломатів Угорщини — деталі від МЗС
Україна висилає двох угорських послів у відповідь на дії Угорщини. Вони мають залишити нашу країну протягом 48 годин.
Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 9 травня.
Україна висилає угорських дипломатів
"Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини. Вони мають залишити нашу країну протягом 48 годин", — заявив Сибіга.
Міністр розповів, що до МЗС України запросили посла Угорщини та вручили йому відповідну ноту. За словами Андрія Сибіги, Україна діє у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів.
Нагадаємо, СБУ що вперше в історії викрила агентурну мережу Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду Україні.
Однак Угорщина різко на це відреагувала та звинуватила двох українських дипломатів у шпигунстві. Країна вислала їх з посольства у Будапешті.
Водночас 9 травня двом підозрюваним у шпигунстві на користь Угорщини обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Читайте Новини.LIVE!