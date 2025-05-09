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Україна висилає двох дипломатів Угорщини — деталі від МЗС

9 травня 2025 19:44
Карина Приходько - Редактор
Угорські шпигуни — Україна висилає послів Угорщини
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: t.me/Ukraine_MFA
Карина Приходько - Редактор

Україна висилає двох угорських послів у відповідь на дії Угорщини. Вони мають залишити нашу країну протягом 48 годин. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 9 травня. 

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Україна висилає угорських дипломатів

"Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини. Вони мають залишити нашу країну протягом 48 годин", — заявив Сибіга. 

Міністр розповів, що до МЗС України запросили посла Угорщини та вручили йому відповідну ноту. За словами Андрія Сибіги, Україна діє у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів.

Україна висилає угорських дипломатів
Скриншот допису МЗС України

Нагадаємо, СБУ що вперше в історії викрила агентурну мережу Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду Україні. 

Однак Угорщина різко на це відреагувала та звинуватила двох українських дипломатів у шпигунстві. Країна вислала їх з посольства у Будапешті.

Водночас 9 травня двом підозрюваним у шпигунстві на користь Угорщини обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

МЗС посол шпигунство Андрій Сибіга Угорщина
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