Угорські шпигуни — Україна висилає послів Угорщини

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Україна висилає двох угорських послів у відповідь на дії Угорщини. Вони мають залишити нашу країну протягом 48 годин.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга 9 травня.

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"Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини. Вони мають залишити нашу країну протягом 48 годин", — заявив Сибіга.

Міністр розповів, що до МЗС України запросили посла Угорщини та вручили йому відповідну ноту. За словами Андрія Сибіги, Україна діє у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів.

Скриншот допису МЗС України

Нагадаємо, СБУ що вперше в історії викрила агентурну мережу Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду Україні.

Однак Угорщина різко на це відреагувала та звинуватила двох українських дипломатів у шпигунстві. Країна вислала їх з посольства у Будапешті.

Водночас 9 травня двом підозрюваним у шпигунстві на користь Угорщини обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.