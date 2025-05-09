Венгерские шпионы — Украина высылает послов Венгрии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: t.me/Ukraine_MFA

Украина высылает двух венгерских послов в ответ на действия Венгрии. Они должны покинуть нашу страну в течение 48 часов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига 9 мая.

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"Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии. Они должны покинуть нашу страну в течение 48 часов", — заявил Сибига.

Министр рассказал, что в МИД Украины пригласили посла Венгрии и вручили ему соответствующую ноту. По словам Андрея Сибиги, Украина действует в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов.

Скриншот сообщения МИД Украины

Напомним, СБУ впервые в истории разоблачила агентурную сеть Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб Украине.

Однако Венгрия резко на это отреагировала и обвинила двух украинских дипломатов в шпионаже. Страна выслала их из посольства в Будапеште.

В то же время 9 мая двум подозреваемым в шпионаже в пользу Венгрии избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.