Венгерские шпионы — Украина высылает послов Венгрии

Украина высылает двух дипломатов Венгрии — детали от МИДа
Украина высылает двух венгерских послов в ответ на действия Венгрии. Они должны покинуть нашу страну в течение 48 часов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига 9 мая.
Украина высылает венгерских дипломатов
"Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии. Они должны покинуть нашу страну в течение 48 часов", — заявил Сибига.
Министр рассказал, что в МИД Украины пригласили посла Венгрии и вручили ему соответствующую ноту. По словам Андрея Сибиги, Украина действует в ответ на действия Венгрии, исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов.
Напомним, СБУ впервые в истории разоблачила агентурную сеть Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб Украине.
Однако Венгрия резко на это отреагировала и обвинила двух украинских дипломатов в шпионаже. Страна выслала их из посольства в Будапеште.
В то же время 9 мая двум подозреваемым в шпионаже в пользу Венгрии избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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