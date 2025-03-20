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Радник Орбана заявив, що Угорщина в гарній позиції, а не Європа

20 березня 2025 20:53
Анастасія Писаненко - редактор
Радник Орбана заявив, що Угорщина в гарній позиції, а не Європа
Радник прем’єр-міністра Угорщини Балаш Орбан. Фото: Балаш Орбан/Facebook
Анастасія Писаненко - редактор

Балаш Орбан, радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявив, що його країна перебуває в вигідній позиції на фоні міжнародних відносин. На його думку, Європа є ізольованою у своїй політиці. 

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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За словами Орбана, поки Сполучені Штати намагаються повернути Москву до західної системи, Європа залишається незмінною у своїй позиції протягом останніх трьох років.

"Ми припинили прагматичну, економічну та енергетичну співпрацю з Росією, що стало для нас значними фінансовими втратами. Ми розпочали торгівельну війну з Китаєм. А тепер маємо ідеологічне та торгівельне протистояння з новим керівництвом США", — підкреслив Орбан.

Тим часом, на саміті Європейського Союзу лідери 26 країн, за винятком прем'єра Угорщини, підтвердили свою непохитну підтримку територіальної цілісності України та заявили, що ЄС готовий продовжувати санкційний тиск на Росію.

Крім того, Балаш Орбан прокоментував можливе перемир’я між Україною та Росією. Він сказав, що налаштований досить оптимістично. 

Нагадаємо, що у вівторок, 18 березня, парламент Угорщини прийняв закон, що забороняє проведення ЛГБТК+ прайдів. Це спричинило масштабні протести в Будапешті.

 

Угорщина Європа політики Віктор Орбан Росія
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