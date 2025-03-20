Советник Орбана заявил, что Венгрия в хорошей позиции, а не Европа

Балаш Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил, что его страна находится в выгодной позиции на фоне международных отношений. По его мнению, Европа является изолированной в своей политике.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Балаш Орбан заявил, что его страна находится в выгодной позиции

По словам Орбана, пока Соединенные Штаты пытаются вернуть Москву к западной системе, Европа остается неизменной в своей позиции в течение последних трех лет.

"Мы прекратили прагматическое, экономическое и энергетическое сотрудничество с Россией, что стало для нас значительными финансовыми потерями. Мы начали торговую войну с Китаем. А теперь имеем идеологическое и торговое противостояние с новым руководством США", — подчеркнул Орбан.

Между тем, на саммите Европейского Союза лидеры 26 стран, за исключением премьера Венгрии, подтвердили свою непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины и заявили, что ЕС готов продолжать санкционное давление на Россию.

Кроме того, Балаш Орбан прокомментировал возможное перемирие между Украиной и Россией. Он сказал, что настроен достаточно оптимистично.

Напомним, что во вторник, 18 марта, парламент Венгрии принял закон, запрещающий проведение ЛГБТК+ прайдов. Это вызвало масштабные протесты в Будапеште.